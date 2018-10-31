Лукашенко решил наладить отношения с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и выразил надежду на улучшение отношений Минска и Вашингтона.
«Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Отмечается, что в 2017 году экспорт услуг достиг самого высокого в истории белорусско-американских отношений уровня и составил почти $570 млн Накануне Митчелл встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.