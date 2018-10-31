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Лукашенко решил наладить отношения с США
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Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с Вашингтоном 

RT на русском + ещё 1 48 минут назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и выразил надежду на улучшение отношений Минска и Вашингтона.
«Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Отмечается, что в 2017 году экспорт услуг достиг самого высокого в истории белорусско-американских отношений уровня и составил почти $570 млн  Накануне Митчелл встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
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