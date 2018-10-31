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Лукашенко захотел стать самым искренним партнером США
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Лукашенко захотел стать самым искренним партнером США 

Lenta.ru + ещё 14 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помощнику государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аарону Уэссу Митчеллу стать самым искренним и честным партнером Соединенных Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с американским чиновником, передает БЕЛТА.
Митчелл приехал в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в столице Белоруссии. «Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — заверил помощника главы Госдепа белорусский лидер.
Сам же визит Митчелла в Белоруссиию Лукашенко расценил как символ улучшения отношений двух стран. «Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — заявил Лукашенко. Он добавил, что хотел бы, чтоб Белоруссия была более открытой миру и проводила более откровенную политику.
Также президент Белоруссии понадеялся на помощь Соединенных Штатов и лично Митчелла в решении проблем региона. «Мы знаем ваше отношение, вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому», — заявил белорусский лидер.
Данное выступление Лукашенко значительно отличается от его предыдущей риторики в адрес Вашингтона. В марте прошлого года он обвинял США и Германию в финансировании боевиков, которые должны были устраивать провокации в Белоруссии. А в апреле 2017 года призывал Америку «уменьшить свои аппетиты и не пытаться в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками управлять всем миром».
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