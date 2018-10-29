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Лукашенко назвал идеологию Белоруссии
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Лукашенко назвал идеологию Белоруссии 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: © Kremlin Pool globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Белорусским республиканским союзом молодёжи (БРСМ) заявил, что справедливость является той идеологией, которой должны придерживаться власти.
«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться… Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был», — приводит БелТА слова Лукашенко.
Он отметил, что власти Белоруссии проводят «более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость» политику.
Также он отметил, что «государство делает все для сохранения мира и спокойствия».
Ранее Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад.
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