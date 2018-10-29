Лукашенко назвал идеологию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Белорусским республиканским союзом молодёжи (БРСМ) заявил, что справедливость является той идеологией, которой должны придерживаться власти.

«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться… Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Он отметил, что власти Белоруссии проводят «более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость» политику.

Также он отметил, что «государство делает все для сохранения мира и спокойствия».

Ранее Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад.