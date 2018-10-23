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На белорусско-украинской границе не нашли контрабанды
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Белорусские пограничники не нашли подтверждения словам Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Белорусские и украинские пограничники констатировали отсутствие организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ на совместно охраняемом участке границы между странами. Об этом во вторник, 23 октября, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Рабочая встреча председателя белорусского Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо и главы Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала состоялась в Брестской области. Стороны обсудили итоги охраны совместного участка государственной границы за девять месяцев текущего года и отметили актуальные угрозы — попытки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей, нарушения границы с целью незаконной миграции и сезонного сбора дикоросов. Была достигнута договоренность о продолжении координации действий по пресечению перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ.
«Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода») указывает, что слова пограничников двух стран противоречат утверждению президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в сентябре распорядился усилить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны в Белоруссию идет «большой поток бандитов с оружием».
«Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — заявил белорусский лидер на встрече с Лаппо государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем. Затронул тему притока в Белоруссию оружия со стороны Украины он и во время встречи с бывшим украинским президентом Виктором Ющенко.
В самом Киеве указали, что озвученная информация не соответствует действительности. В начале октября Цигикал заявил, что риторика Лукашенко могла быть продиктована «большим денежным траншем» в Белоруссию из России.
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