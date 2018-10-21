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Ереван отмечает 2800-летний юбилей
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Ереван отмечает 2800-летний юбилей 

Парламентская газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Столица Армении Ереван празднует в воскресенье, 21 октября, 2800-летний юбилей. Празднование Дня города началось с марафона по улицам, за которым последует велопробег под девизом «Я влюблен в тебя, Ереван», сообщило информагентство Новости-Армения.
В течение дня в столице также пройдут различные развлекательные мероприятия: детский фестиваль «Солнечный Ереван», парад духовых оркестов, концерты классической музыки, национальных песен и танцев, джазовой музыки, а на площади Азнавура соберутся фанаты рок-музыки.
В День города бесплатно работают все музеи, организованы выставки, приуроченные к исторической дате. Праздничный день завершится гала-концертом на площади Республики и фейерверком.
Ранее и.о. премьер-министра Никол Пашинян выложил на своей странице в соцсети ролик самой известной в стране песни «Эребуни— Ереван», ставшей гимном армянской столицы. Политик сопроводил ролик комментарием: «Ереван, поздравляю с праздником. Люблю тебя».
Эребуни (Ереван) был основан в 782 году до нашей эры царем государства Урарту Аргишти Первым. Краеугольная плита, на которой высечен год основания Еревана, сохранилась и находится в музее-крепости Эребуни. День Еревана отмечается ежегодно с 1968 года.
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