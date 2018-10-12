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Лукашенко накормил Путина драниками
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Лукашенко за рулем 50-летнего ГАЗ-69 провел экскурсию для Путина на своей малой родине 

ТАСС + ещё 21 2 часа назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президенты Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в агрогородок Александрию на свою малую родину в Могилевской области, где угостил своего гостя целебной водой из родника и драниками из печи. Там президенты побывали в пятницу, после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов в Могилеве, сообщает агентство БЕЛТА.
"Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, — рассказало агентство. — Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района".
В Александрии белорусский президент показал Путину дом, в котором вырос, затем они прогулялись по деревне, любуясь местными красотами.
Лукашенко отвез Путина к Трофимовой кринице, где угостил российского президента целебной водой из родника. С этой криницей белорусского лидера связывают не только теплые воспоминания из детства, но и семейная история: в свое время источник обустроил его дед — плотник Трофим. Передвигались главы государств не на автомобиле представительского класса, а на модернизированном ГАЗ-69 1960-х годов выпуска, при этом за рулем был лично Лукашенко.
В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Белоруссии. Президенты пробовали блины и драники из печи. Блюда белорусской кухни были и в меню основного обеда глав государств.
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