Лукашенко призвал молодёжь не уезжать на Запад

Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости того, чтобы белорусская и российская молодежь училась на территории Союзного государства, а не уезжала в страны Запада.

«Мы должны делать все, чтобы наша молодежь, Белоруссии и России, смотрели друг на друга прежде всего, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы… Около 50 человек белорусов поступают в российские вузы, учатся в России, а на Запад уехали две тысячи для того, чтобы получить образование», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы молодые россияне и белорусы учились в своих странах.

«Закрыться не можем, это дело каждого», — уточнил Лукашенко.

Он добавил, что хотелось бы, чтобы больше белорусов учились в России и побольше россиян — в Белоруссии.

Ранее Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью.