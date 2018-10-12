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Лукашенко призвал молодёжь не уезжать на Запад
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Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости того, чтобы белорусская и российская молодежь училась на территории Союзного государства, а не уезжала в страны Запада.
«Мы должны делать все, чтобы наша молодежь, Белоруссии и России, смотрели друг на друга прежде всего, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы… Около 50 человек белорусов поступают в российские вузы, учатся в России, а на Запад уехали две тысячи для того, чтобы получить образование», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы молодые россияне и белорусы учились в своих странах.
«Закрыться не можем, это дело каждого», — уточнил Лукашенко.
Он добавил, что хотелось бы, чтобы больше белорусов учились в России и побольше россиян — в Белоруссии.
Ранее Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью.
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