Удастся ли организовать в Минске «евромайдан»

Случится ли отторжение Белоруссии от России

Избавиться от «российского ига» и прийти к «сытой и свободной Европе, царству всеобщего благоденствия». О таких планах публично заявляют ряд политических деятелей Белоруссии . Удастся ли организовать в Минске свой «евромайдан» и государственный переворот? Есть ли перспективы у белорусских ниспровергателей «русского мира»?

В ведомства Белоруссии поступил законопроект «Об использовании… первого государственного флага» с подписями граждан в его поддержку. Попытка придания официального статуса бело-красно-белому знамени белорусских националистов заставляет задуматься о перспективах их движения. Повторит ли Минск судьбу Киева и придут ли на смену Лукашенко радикальные ненавистники всего русского? Проект закона о знамени подготовлен оргкомитетом по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и депутатами Палаты представителей Анной Канопацкой и Еленой Анисим.

«Законопроект регулирует правовые основы использования, популяризации и охраны бело-красно-белого флага, который являлся первым государственным флагом Белоруссии и имеет особое историческое и духовно-нравственное значение для республики», — заявила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

В свое время бело-красно-белый флаг в том числе использовался и гитлеровскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны. Теперь его предлагается уравнять с государственным красно-зеленым флагом, а также разрешить свободно использовать во время официальных праздников и торжественных мероприятий.

Политолог, редактор портала IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал газете ВЗГЛЯД , что факт подачи законопроекта вполне ожидаем, поскольку его инициаторы являются выходцами из оппозиции.

«А для оппозиционеров требования легализации националистической символики — это нечто вроде символа веры. Как правило, кроме символики и первенствующей роли белорусского языка они ничего предложить не могут. Скорее всего, ответ МВД на их обращение будет отрицательным».

Кстати, на днях Минский городской исполнительный комитет вновь оказался не готов установить в столице на улице Володарского, 9 памятную доску, приуроченную к столетнему юбилею объявления так называемой Белорусской Народной Республики (БНР). Данная доска была отлита еще четверть века назад, но до конца согласовать процесс ее установки до сих пор так и не удалось. Ситуацию ранее прокомментировал сам президент Александр Лукашенко , призвавший не делать культ из событий столетней давности. По его словам, создатели БНР хотели независимости, готовы были просить в этом помощи у кого угодно — однако потом снова бы оказались под сапогом. Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях.

«Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо. Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса», — подчеркнул глава государства.

Данное заявление Лукашенко предсказуемо вызвало гнев сторонников идеи «белорусского национального государства» — по их мнению, создатели БНР были героями, боровшимися с российской и коммунистической «оккупацией».

Казахстаном, Таджикистаном и Современная Белоруссия является важнейшим элементом в системе безопасности, которую выстраивает Москва . Имеет место тесный политический и военный союз: белорусы принимают участие в учениях Западного военного округа РФ , создана единая региональная ПВО, проводятся совместные дежурства боевой авиации, ВПК обоих государств активно сотрудничают друг с другом. В рамках ОДКБ Россию объединяет с Белоруссией (равно как и с Арменией Киргизией ) договор о коллективной безопасности.

Однако за последние годы в Белоруссии подросло новое поколение молодежи, наивно верящее в затертую, казалось бы, сказку о «сытой и свободной Европе, царстве всеобщего благоденствия». Свое собственное государство на контрасте с этим мифом представляется многим молодым белорусам примитивным авторитарным монстром, способным только «тащить и не пущать».

Блестящая возможность нажиться

При этом в Белоруссии наблюдаются попытки разномастных местных «борцов с режимом» объединиться воедино. Авторитетный минский политолог Юрий Шевцов написал: «В Беларуси так происходит много лет: националисты, ориентированные на Европу из „цивилизационных соображений“, либералы и часть коммунистов образуют единый фронт, который опирается в своей деятельности на поддержку США и стран ЕС . А также на поддержку западного общественного мнения и особенно СМИ».

Лидер Белорусского народного фронта (БНФ) Алексей Янукевич ранее подчеркнул:

«В Кремле сидит империалистский режим, который жаждет восстановления кровавой империи. Беларусь — независимая страна, белорусы не согласятся ни на какие аншлюсы. Наш выбор — независимость».

По мнению Янукевича, народ по-настоящему будет свободным только тогда, когда Белоруссия выйдет из всех интеграционных образований, центрами которых является Россия — в частности, ОДКБ и Евразийского экономического союза

Помимо геополитического стремления «выключить» страну из сферы российского влияния и войти в число сателлитов Запада, у противников Лукашенко есть и тяга к примитивному экономическому грабежу. В Белоруссии имеется огромное количество разных активов — бесхозных с точки зрения зарубежного капитала. Белорусское общество является уникальным в Европе ресурсом для монетизации государственных предприятий, собственности городских общин, земли, самих людей, т. е. живого товара. Возможностей невероятно много, и все они предполагают демонтаж государства в его нынешнем виде.

Белорусские радикалы (которым, в случае необходимости, предстоит изобразить «разгневанные народные массы») уже не прячутся в подполье, а выходят на улицы с вполне оформленными желаниями и плакатами «кумиров», наподобие «позаимствованных» у соседей Степана Бандеры Романа Шухевича . Некоторые поехали на Украину и вступили там в батальоны, занимавшиеся зачистками в зоне АТО в Донбассе. В прессе подобные добровольцы рассказывают: «Мы все убеждены, что Украина победит и дальше нас ждет борьба за независимую Беларусь. Именно поэтому мы хотим набраться здесь опыта».

Будущее «пушечное мясо революции» набирается за счет наличия в стране «змагарства» — разновидности этнонационализма, представители которого выстраивают свою идентичность на отталкивании и уничтожении в себе всего русского. Типичным представителем «змагаров», к примеру, является белорусский рок-музыкант Сергей Михалок , ранее возглавлявший популярный ансамбль «Ляпис Трубецкой». Перебравшийся в 2014 году из России на Украину, Михалок рассуждает в печати:

«Мы будем независимыми странами европейского демократического образца. Я думаю, равняться надо на прибалтов, потому что они тоже были под игом совка долгое время и их опыт в построении нового государства может всем нам пригодиться. Конечно, у многих будут какие-то реваншистские мысли в голове. Несколько лет будет очень трудно. Произойдет перестройка громадной системы. Мы столько лет были под игом. Самостоятельно жить немного сложно, будут проблемы экономического характера. Но надо вырываться из этого совдеповского ада».

Почему Белоруссия не Украина

Ныне в Белоруссии можно услышать националистические лозунги, увидеть бело-красно-белые флаги с гербом «Погоня», применяющиеся сторонниками «самостийности». В интернет в большом количестве вываливаются тексты, пестрящие заголовками в духе «Чем белорусы отличаются от русских?», в книжных магазинах тоже нетрудно отыскать образчики литературы подобного рода. Ряд представителей белорусской интеллигенции занимаются переписыванием истории, пытаясь сформировать «национальную идею». Высшим же воплощением белорусского духа объявляется огромное средневековое Великое княжество Литовское, разрушенное «московскими агрессорами». Белорусские националисты шумно празднуют годовщину победы под Оршей, где 8 сентября 1514 года литовский великий гетман Константин Острожский разбил российское войско.

Вообще история взаимоотношений с Россией подается только как процесс бесконечных войн и унижений национального достоинства белорусов.

Поэтому, как призывают националисты, надо восстанавливать традиции древней Литвы–Беларуси, а «москальство» в себе следует истреблять…

Впрочем, Алексей Дзермант сказал газете ВЗГЛЯД, что если сравнивать теперешнюю ситуацию с недавним прошлым, то можно заметить — с середины 90-х и начала 2000-х уровень поддержки националистических идей в Белоруссии снизился.

«Если в то время националисты выводили на свои митинги десятки тысяч людей, то сейчас на свой главный «праздник» — столетие т.н. БНР — они вывели всего 5–7 тысяч человек.

«Если раньше это были в основном организации и партии, то сейчас националисты прежде всего пытаются развить сеть своих СМИ. Происходят изменения в субкультурной среде. Если раньше среди футбольных фанатов были распространены идеи русского национализма и панславизма, то сейчас в фанатском движении доминирует именно радикальный белорусский национализм, солидаризирующийся с украинским». Всего же в обществе процент их поддержки составляет 5–7% населения». Тем не менее, по словам Дзерманта, меняется сама структура националистического движения. ъ

Как отмечает специалист, молодежная среда в стране ныне скорее политически индифферентна.

Сходную точку зрения в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич. Он привел сравнение с 1987 годом, когда представители националистических движений в республиках СССР никем еще всерьез не воспринимались — и уж тем более никто не мог и предположить, что через несколько лет они придут к власти.

«Сегодня в Белоруссии националисты — это кучка маргиналов. Сейчас они не контролируют общественное мнение в стране в такой степени, чтобы это начинало представлять опасность. Но это только сейчас… В Таллине, Риге и Тбилиси в 87-м тоже мало кто мог предполагать, что уже через сверхкороткое по историческим меркам время у них начнут искоренять русскоязычное образование и вытеснять русский язык из обихода», — подчеркнул Межевич.

Однако, как он считает, предпосылок для победы белорусских националистов в ближайшие годы пока нет:

«Они проиграли свой самый значимый бой в начале 90-х — народ отверг национализм и предпочел более прагматичный вариант развития. Так вышло потому, что в белорусском народе осталась жива историческая память — люди не забыли, как националисты прибыли в 1941-м в обозе гитлеровской армии. Но время идет, и националисты учатся, проходят хорошие курсы, в том числе в Киеве и Вильнюсе, получают зарубежное финансирование. Для победы им необходимо, чтобы их идеи нашли поддержку в государственных органах Белоруссии. В белорусском парламенте уже сейчас есть депутаты, сочувствующие националистическим лозунгам».

Аналогия с Украиной, по мнению Межевича, в данном случае не работает.