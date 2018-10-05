Лукашенко рассказал о гибели людей на его глазах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами вспомнил о своей службе в пограничных войсках и рассказал, как на его глазах во время учений погибли восемь человек, передает БЕЛТА.

«Шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился — не пошел по траектории — и попал в БТР. Восемь человек в нем было. Все погибли», — цитирует агентство белорусского лидера. Президент отметил, что гибель военнослужащих является неотъемлемой частью службы и нередко случается даже во время учебных военных мероприятий: «Армия — дело серьезное, и там все может быть».

Также президент Белоруссии рассуждал по поводу ситуации в армии республики и высказался о своем отношении к дедовщине. Он подчеркнул, что «когда издеваются над человеком — это позор армии», и даже единичные факты дедовщины они вместе с министром обороны будут «выжигать каленым железом». Кроме того, он отметил, что не сталкивался с этим явлением на своем опыте: военнослужащие, по его словам, тогда даже не знали, что такое дедовщина.

В сентябре 2018 года Лукашенко принял решение усилить контроль на границе с Украиной. Он рассказал, что с территории этой страны в Белоруссию переправляются «бандиты с оружием». В связи с этим президент распорядился увеличить количество работников пограничных служб на белорусско-украинской границе.