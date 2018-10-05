Лукашенко: нам рассчитывать не на кого

Белоруссия признала невозможность полностью положиться на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на военный полигон в Ивацевичском районе Брестской области страны объяснил, почему поставил задачу создавать в Белоруссии собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня [президент России Владимир] Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие — стрелковое, для мобильных войск технику — то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется», — сказал он.

«Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных сил должна быть. Все определено от жизни. И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное», — объяснил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что наиболее важными для Белоруссии являются специальные войска. «Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска — силы специальных операций и прочие — мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо», — поведал он.

«Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение», — подчеркнул Лукашенко.

В июне белорусский лидер заявил, что провал в экономике республики может привести к вооруженному конфликту в стране. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил. Несколько дней спустя министр иностранных дел республики Владимир Макей указал, что Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны.