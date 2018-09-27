Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан

Второй раз в этом году президентский лайнер Александра Лукашенко взял курс на Душанбе. После майского официального визита белорусский лидер направился сегодня с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств — членов СНГ, сообщает его пресс-служба.

Встреча лидеров стран Содружества, как уже сообщал «СОЮЗ», состоится 28 сентября. Они проведут переговоры в узком и расширенном форматах. На них президенты обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарных областях и в сфере безопасности.

Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ. Ожидается, что на полях саммита Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Во время его визита в Душанбе также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия.