Додон: Молдова придает важное значение участию в СНГ

«Я считаю, что СНГ — это важная действующая площадка для нас. Вместе мы сильнее. На Западе на Молдову смотрят как на маленькую страну. А когда мы выступаем вместе, как СНГ или ЕАЭС, то, конечно, здесь можно добиться больших результатов», — отметил глава государства, добавив, что для него важно, чтобы страна участвовала в этих объединениях.

Додон также отметил, что на предстоящем саммите глав стран — участниц СНГ у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным . Кроме того, ожидаются переговоры с лидерами Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

Напомним, саммит глав стран — участниц СНГ пройдет 27 сентября и 28 сентября в Душанбе. Кроме того, в рамках саммита состоится заседание совета министров иностранных дел.

Статус наблюдателя в ЕАЭС Молдова получила в середине мая текущего года.

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