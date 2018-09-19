Лидерами миграционного прироста в Псковской области стали граждане Узбекистана и Киргизии 

Псковстат опубликовал информацию о международной миграции в Псковской области по странам в 2017 году: наибольшее количество мигрантов прибыло в Псковскую область из Узбекистана (738 человек) и Украины (520 человек). На третьем месте — мигранты из Армении (453 человека). При этом набольшее число эмигрантов также представляло Украину (631 человек), Узбекистан (469 человек) и Армению (396 человек). Лидерами миграционного прироста стали Узбекистан (+269 человек), Киргизия (+234 человека) и Таджикистан (+119). На четвёртом месте по приросту — Вьетнам (+111 человек). Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».