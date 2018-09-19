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Нацбанк Белоруссии сохранил процентные ставки на уровне 10%
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Нацбанк Белоруссии сохранил процентные ставки на уровне 10% 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Виктор Толочко/Sputnik
Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Национальный банк Белоруссии сообщил о решении сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне в 10%.
В заявлении правления Национального банка Белоруссии по итогам заседания 19 сентября 2018 г. по денежно-кредитной политике отмечается, что «сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5% в 2019–2020 годах».
Текущая ставка в 10% является наиболее низкой в современной истории белорусской экономики, до этой отметки она была снижена на заседании ЦБ 27 июня. Тогда же в министерстве экономического развития Белоруссии было заявлено о том, что «резервы для снижения ставки рефинансирования еще не исчерпаны».
В заявлении белорусского ЦБ отмечается, что темпы роста цен в сохраняются на уровне в 5%. При этом, в Нацбанке заявили о потенциальном «усилении усиление инфляционного давления, связанного, в первую очередь, с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России». По итогам 2018 г. в Белоруссии прогнозируется инфляция в 5,5%.
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