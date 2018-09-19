Молдавия задумалась о возвращении Приднестровья

Способ реинтеграции непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в состав Молдавии будет определен с помощью референдума. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон , передает Deschide.

«После парламентских выборов (запланированных на февраль 2019 года — прим. «Ленты.ру» ) мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществование будет обсуждаться с гражданами республики Молдова в рамках референдума», — сказал он.

Додон отметил, что после выборов необходимо будет предпринять действия относительно свободного передвижения на обоих берегах Днестра. Кроме того, Додон подчеркнул, что приднестровский регион не может быть частью другого сценария, кроме как быть составной частью Молдовы.

После того, как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции Приднестровья будет предложен международному сообществу, указал Додон. После политического решения приднестровского конфликта, совместные миротворческие силы, находящиеся на территории Приднестровья, должны будет покинуть левый берег Днестра вместе с вооружением, которое находится там, уточнил президент Молдавии.

В Приднестровье не раз подчеркивали, что стремятся стать частью России. В 2017 году президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — указал он.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.