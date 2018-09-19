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Премьер Белоруссии высоко оценил деятельность Сбербанка в республике
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Премьер Белоруссии высоко оценил деятельность Сбербанка в республике 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанка в реализации проектов, значимых для экономики республики.
Румас провел в среду встречу с представителями ПАО «Сбербанк» во главе с первым зампредом правления банка Львом Хасисом, на которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, а также дальнейшие совместные проекты. Подробности встречи приводит пресс-служба белорусского правительства.
"Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанк в реализации проектов, значимых для экономики и промышленного сектора страны. По его словам, сегодня в экономике Беларуси работает порядка 3,8 миллиарда долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк", — сообщила пресс-служба кабмина.
При этом руководитель правительства отметил, что все эти ресурсы представлены на рыночных условиях. «Это подразумевает то, что это взаимовыгодные проекты. Как для Республики Беларусь, так и для Сбербанка», — заметил Румас.
Он уточнил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие передовых банковских и информационных технологий.
Со своей стороны, Хасис обратил внимание, что белорусский рынок для Сбербанка — стратегический и перспективный, и выразил готовность обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия с республикой по различным направлениям, добавили в пресс-службе.
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