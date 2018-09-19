Политолог: в молдавском обществе есть запрос на активизацию отношений с Россией 

У России есть серьёзные резервы для активизации отношений с Молдавией, кроме того, пророссийские настроения разделяет и значительная часть общества в республике, рассказал «Парламентской газете» эксперт Российского совета по международным отношениям, член Объединённой евразийской экспертной сети Александр Гущин.
«Действительно, у России есть скрытые резервы для активизации отношений, более того, уже сделаны первые шаги по пути сближения Молдавии и ЕвразЭС. На ментальном уровне в молдавском обществе есть запрос на активизацию экономических и социальных связей с Россией. Значительная часть населения позитивно относится к России», — отметил Гущин.
Однако на молдавский конфликт имеет существенное влияние украинский кризис — эта ситуация во многом является «блокирующим» фактором на пути активизации отношений Кишинёва и Москвы. «При нынешнем раскладе власти в Молдавии ситуация не изменится. Изменения могут произойти после парламентских выборов в республике, однако я отношусь к этому скептически», — сказал эксперт.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля 2019 года.