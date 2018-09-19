Эксперт: парламентские выборы в Молдавии могут переформатировать власть в стране

Эксперт напомнил, что правящая в стране коалиция приняла решение перенести парламентские выборы на 24 февраля 2019 года с ноября 2018 года. «Тогда президент Игорь Додон заявил, что власть таким образом пытается продлить „агонию“. С точки зрения закона это было правомерное решение. Но в любом случае выборы могут переформатировать власть в стране», — сказал Пантелеев.

Он отметил, что Молдавия остаётся важным региональным игроком — страну не зря называют «воротами» на Балканы, к тому же республика граничит с нестабильной Украиной. «Наконец, не стоит забывать, что в Приднестровье находятся российские войска — поэтому исход этих выборов крайне важен», — добавил политолог.