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Эксперт: парламентские выборы в Молдавии могут переформатировать власть в стране
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Эксперт: парламентские выборы в Молдавии могут переформатировать власть в стране 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Парламентские выборы в Молдавии, которые пройдут 24 февраля 2019 года, переформатируют власть в стране, заявил «Парламентской газете» директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.
Эксперт напомнил, что правящая в стране коалиция приняла решение перенести парламентские выборы на 24 февраля 2019 года с ноября 2018 года. «Тогда президент Игорь Додон заявил, что власть таким образом пытается продлить „агонию“. С точки зрения закона это было правомерное решение. Но в любом случае выборы могут переформатировать власть в стране», — сказал Пантелеев.
Он отметил, что Молдавия остаётся важным региональным игроком — страну не зря называют «воротами» на Балканы, к тому же республика граничит с нестабильной Украиной. «Наконец, не стоит забывать, что в Приднестровье находятся российские войска — поэтому исход этих выборов крайне важен», — добавил политолог.
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