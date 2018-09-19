Эксперты рассказали о спросе на крымские вина в Китае и Белоруссии

Наибольшей популярностью крымские вина пользуются в московском регионе и на Дальнем Востоке. Кроме того, как сообщило РИА ФАН, повышенный спрос наблюдается в Китае Белоруссии и европейских странах, однако из-за санкций их можно попробовать только на отраслевых рынках, отметил генеральный директор компании «Инкерманский завод марочных вин» Сергей Лебедев

Он добавил, что произведенное на полуострове вино, ценится в различных регионах, однако компания постоянно находится в поиске новых рынков сбыта. Например, виноделы уже договорились о поставках в КНР и Белоруссию. Помимо этого, ведутся переговоры с Таиландом.

По данным портала ForPost, европейские бизнесмены тоже высказывают заинтересованность вопреки ограничительным мерам.