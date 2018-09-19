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Госпогранкомитет Белоруссии: очередь на границе с Литвой нельзя назвать пробкой
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Госпогранкомитет Белоруссии: очередь на границе с Литвой нельзя назвать пробкой 

РЖД-Партнер 28 минут назад
По данным интерактивной карты Госпогранкомитета на 12:00, очереди легковых автомобилей на выезд из Белоруссии в Литву нет. Что касается грузовых автомобилей, на выезд в пункте пропуска «Каменный Лог» зафиксировано 70 автомобилей, на «Бенякони» и «Привалка» — более 80. При этом в пунктах «Котловке» и «Лоша» — ни одного. На въезд в Белоруссию очередь лишь из 10 и 30 грузовиков.
«Пункты пропуска работают в достаточно напряженной обстановке и при интенсивной нагрузке. Транспортные потоки из года в год растут. Но это не пробка. Тот же «Каменный Лог» пропускает в сутки 1 тыс. грузовых автомобилей и 70 грузовиков — это не показатель. Одни оформляются, другие подъезжают», сказал он.
Согласно графикам Госпогранкомитета, на пункте пропуска «Привалка», к примеру, средняя нагрузка за последний месяц по средам составила 31 грузовой автомобиль. Популярность литовского направления объясняется отсутствием ограничений по топливу, действующих при въезде в ЕС в различных странах.
Добавим, что 17 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о ремонте асфальтобетонного покрытия полос движения грузового транспорта на выезд из страны в литовском пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный белорусский — «Привалка») и возможном в связи с этим затруднением движения автомобилей.
На следующий день, вечером 18 сентября, ТАСС со ссылкой на дирекцию КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы сообщал, что более 150 фур ожидают очереди на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью.
Начальник отделения по связям с общественностью Калининградской областной таможни Наталия Каданцева сообщила РЖД-Партнер, что с российской стороны никаких очередей нет. «Мы работаем обычном режиме, никаких внештатных ситуаций нет. Оформляем около 180-190 большегрузных автомобилей в одну сторону в сутки. Может быть, жалобы связаны с тем, что литовская и польская стороны проводят модернизацию своих пунктов пропуска. Да, какое-то скопление очередей было. Но только из-за того, что на сопредельной стороне проводились плановые работы», — пояснила Н. Каданцева
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