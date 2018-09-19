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Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве
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Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве 

Нижегородская правда + ещё 1 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве14 сентября в городе Гродно Республики Беларусь состоялось подписание договора о сотрудничестве между ООО «Агроблок» (город Арзамас Нижегородской области) и белорусским предприятием ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод». Мероприятие прошло в рамках очередного международного бизнес-форума «Еврорегион Неман».
В церемонии подписания приняли участие Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и руководитель Представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Сергей Петров.
Договор подразумевает сотрудничество по взаимодействию сторон по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники производства ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод» в нижегородском регионе.
Напоминаем, что 15 июля 2017 года между городами Арзамас Нижегородской области Российской Федерации и Сморгонь Гродненской области Республики Беларусь был подписан договор о сотрудничестве городов-побратимов.
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