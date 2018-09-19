Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве

В церемонии подписания приняли участие Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и руководитель Представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Сергей Петров

Договор подразумевает сотрудничество по взаимодействию сторон по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники производства ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод» в нижегородском регионе.

Напоминаем, что 15 июля 2017 года между городами Арзамас Нижегородской области Российской Федерации и Сморгонь Гродненской области Республики Беларусь был подписан договор о сотрудничестве городов-побратимов.