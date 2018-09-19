Россия рассчитывает расширить поставки сельхозпродукции в Белоруссию

Минсельхоз России рассчитывает расширить перечень сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Белоруссию . Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минсельхоз России ожидает встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Белоруссию», — следует из сообщения, опубликованного по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с его белорусским коллегой Леонидом Зайцем

В частности, речь идёт о снятии ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации РФ по африканской чуме свиней.

По словам Патрушева, сейчас восемь предприятий Белоруссии могут поставлять свою молочную продукцию в Россию. Кроме того, с 13 августа отменены временные ограничения завоза в РФ молочной сыворотки двух белорусских предприятий. При этом доля молочной продукции Белоруссии в российском импорте составляет 84%, сообщил Патрушев.

Сейчас Москва прорабатывает возможность дополнить дорожную карту списком белорусских предприятий, которые заинтересованы в реализации молочной и мясной продукции. В сообщении отмечается, что в настоящее время «регулярно и успешно ведётся работа по интеграции ветеринарных систем прослеживаемой» двух стран. Это необходимо для того, чтобы урегулировать ситуацию с поставками белорусской животноводческой продукции в Россию.

Газета «Коммерсант» » 10 сентября сообщила, что Ассоциация предприятий кондитерской промышленности обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с письмом, в котором сообщила о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли. Такая ситуация связана с запретом этой продукции на импорт в РФ, полагают в «Асконд».

Минсельхоз РФ 10 сентября заявил, что не видит причин для обеспокоенности из-за уменьшения импорта сухого молока в Россию. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что молочное животноводство — одно из направлений сельского хозяйства, которое обладает наибольшим потенциалом роста в РФ.

«Минсельхоз ведет работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», — сообщил собеседник агентства.