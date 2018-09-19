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РФ рассчитывает расширить поставки продукции в Беларусь
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РФ рассчитывает расширить поставки продукции в Беларусь 

Российская Газета + ещё 2 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Минсельхоз ожидает от Беларуси шагов по расширению доступа российской продукции. В первую очередь, речь идет о снятии ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации России по африканской чуме свиней. Этот вопрос обсуждался на встрече главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушев с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонидом Зайцем.
Сегодня Беларусь является важнейшим торговым партнером нашей страны и крупнейшим поставщиком на российский рынок по ряду направлений. По данным ФТС России, в I полугодии 2018 года на территорию страны было ввезено 2,72 миллиона тонн белорусского молока и молокопродуктов.
"На протяжении нескольких лет товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между нашими странами демонстрирует положительную динамику. За 2017 год он увеличился на 20% и составил почти 5 миллиардов долларов", — отметил Патрушев.
По его словам, по молочной продукции доля Беларуси в российском импорте составляет 84%. «Вместе с тем, на сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения свободного доступа и безопасности поставок. Совместными усилиями мы уже продвинулись в решении этой проблемы, и, уверен, сможем добиться еще более существенных результатов», — сказал министр сельского хозяйства России.
В ходе встречи Дмитрий Патрушев и Леонид Заяц обсудили выполнения мероприятий дорожной карты по снятию взаимных ограничений поставок продукции животноводства. Сейчас такие поставки могут осуществлять 8 белорусских предприятий. Кроме того, с 13 августа отменены временные ограничения на доступ в нашу страну молочной сыворотки двух белорусских предприятий. Также российская сторона прорабатывает возможность дополнить дорожную карту списком предприятий, заинтересованных в реализации молочной и мясной продукции.
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