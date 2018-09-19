В Беларуси стартовали соревнования юных спасателей-пожарных 

Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 сентября /Синьхуа/ — Белорусский Республиканский слет юных спасателей-пожарных недавно официально открылся. Проект проходит под эгидой МЧС. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич