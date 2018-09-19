Назначены представители государства в органах управления Банка развития Республики Беларусь 

Минск, 19 сентября /Синьхуа/ — Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления Банка развития Республики Беларусь, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Представителями государства в банке будут министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович. М. Ермолович также остается представителем государства в органах управления ОАО «Беларуськалий» /ранее он выполнял эту функцию на посту первого замминистра финансов/.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу со дня его принятия. —0—