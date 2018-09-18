Белорусский депутат направил в МВД проект закона о свободном использовании бело-красно-белого флага

Об этом написала депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая 18 сентября на своей странице в Facebook.

«Данный закон регулирует правовые основы использования, популяризации и охраны бело-красно-белого флага, который являлся первым Государственным флагом Беларуси и имеет особое историческое и духовно-нравственное значение для нашей страны», — написала Канопацкая.

Законопроектом предлагается разрешить свободно использовать флаг во время государственных праздников, а также во время торжественных мероприятий, которые проводятся государственными органами. Он также содержит норму, согласно которой создание препятствий правомерному использованию флага и надругательство над ним влечет административную ответственность.

Бело-красно-белый флаг был придуман в годы Февральской революции 1917 года молодым белорусским архитектором Клавдием Дуж-Душевским, и стал официальным флаг Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах.

Во время Великой Отечественной войны флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию на территории генерального округа Белоруссия рейхскомиссариата Остланд. Впрочем, сам его создатель отказался сотрудничать с нацистами, за что был брошен в концентрационный лагерь.

С 1991 по 1995 год он являлся государственным флагом Республики Беларусь. В настоящее время бело-красно-белый флаг является основным символом белорусской оппозиции, а также активно используется националистическими организациями.