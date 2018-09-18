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Министры юстиции СНГ в Душанбе договорились укреплять связи
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Министры юстиции СНГ в Душанбе договорились укреплять связи 

Мир24 59 минут назад
Фото: Мир24
В Душанбе прошло заседание Совета министров юстиции стран СНГ. За круглым столом встретились делегаты из Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Последние две страны пока присутствовали в качестве наблюдателей. Участники обсудили повышение правовой культуры граждан, а также договорились развивать сотрудничество между странами.
«В дальнейшем мы можем прийти к новой ступени интеграционной близости, продолжать гармонизировать наши правовые системы, в том числе, создавая определенные конвенционные режимы интеграционных образований для того, чтобы гражданам наших стран, предпринимателям, общественным объединениям было удобнее общаться, работать», — заявил министр юстиции России Александр Коновалов.
«Узбекистан впервые участвует в заседании Совета министров юстиции СНГ в качестве наблюдателя, и мы очень благодарны за это приглашение. Мы сегодня получили приглашение стать членом Совета, и выражаем благодарность за это, в ускоренном порядке рассмотрим его», — отметил в свою очередь министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.
Напомним, это уже 13-е заседание министров юстиции стран СНГ. Следующее пройдет в Беларуси.
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