МВД РФ предложило Белоруссии расширить список нарушений ПДД, признаваемых обеими странами

Колокольцев прибыл в Полоцк для участия в объединенной коллегии Союзного государства, где были обсуждены вопросы безопасности на дорогах и спортивных мероприятиях. По данным ведомства, обсуждая тему обеспечения дорожной безопасности, участники коллегии сошлись во мнении, что МВД России и Белоруссии в этом направлении взаимодействуют успешно.

"Была отмечена необходимость совершенствования правовых и организационных аспектов. В частности, Колокольцев предложил проработать возможность расширения перечня составов правонарушений в области дорожного движения, решения по которым должны признаваться и исполняться обеими сторонами. Не менее важен обмен информацией в электронном виде между подразделениями Госавтоинспекции двух ведомств", — сказали в пресс-центре.

Также на коллегии отмечалось, что российские полицейские оказывают помощь белорусским коллегам в установлении и задержании водителей, скрывшихся с мест происшествий. Для отработки алгоритма взаимодействия при возникновении подобных ситуаций периодически проводятся учения по специальному плану «Перехват», а также проводится скоординированная работа по розыску похищенных автомобилей, выявлению каналов и способов их легализации.