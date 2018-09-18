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Названа дата форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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Названа дата форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ХV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в городе Петропавловске, сообщило во вторник агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
«Ведётся активная подготовительная работа с нашими российскими партнёрами. В ходе форума планируется подписать ряд двусторонних документов. Тема форума — «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России», отметили в МИД.
Предыдущий форум межрегионального сотрудничества состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске с участием глав двух государств. Новая встреча состоится в Петропавловске — административном центре Северо-Казахстанской области, который находится в 40 км от границы с Россией.
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