За год объем перевозимых грузов по Белорусской железной дороге вырос на 9,8%

За август объем перевозок грузов составил 13 млн т, на 1,5% больше августа 2017 года. Кроме того, как сообщили в пресс-службе БЖД, за указанный период увеличилась погрузка — на 4,8%.

В абсолютных же цифрах в январе — августе этого года Белорусская железная дорога обеспечила погрузку 58,9 млн т грузов. Показатель «тарифный грузооборот» в августе составил 4,3 млрд тарифных т-км, или стал на 3,1% выше показателя августа прошлого года. За 8 месяцев он составил 34,7 млрд тарифных т-км, увеличившись на 10,8%.

Во всех видах сообщений БЖД перевезла 54,2 млн пассажиров. Пассажирооборот Белорусской железной дороги составил 4,2 млрд пасс. -км.