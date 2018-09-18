Президент Молдавии сообщил, что подпишет указ об отставке двух министров

"Сегодня я подпишу указы об отставке действующих министров. А пока замечу, что удивлен предложением властей, и в части компетентности, профессиональных качеств и политической равноудаленности этих кандидатур есть вопросы", — написал Додон во вторник на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что проанализирует предложенные кандидатуры в ближайшее время и выскажет свое мнение. Он полагает, что новые министры должны быть отобраны по профессиональным, а не политическим критериям.

"Как глава государства, я выступаю за институциональный подход в отношениях с Правительством, и это означает, как было сказано выше, что я не стану блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины, — отметил Додон.

Согласно местному законодательству, утвердить кандидатуры новых министров должен президент страны. Премьер отметил, что накануне обсудил перестановку с президентом, так что «институционального кризиса удастся избежать».