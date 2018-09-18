Лукашенко видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Латвией

Смена курса приоритетов во внешнеполитическом векторе Беларуси в регионе стран Балтии прозвучала сегодня из уст главы государства при назначении нового посла в Латвию , передает его пресс-служба.

Александр Лукашенко рассчитывает на большой потенциал в развитии деловых связей именно с Ригой . «Выхода к побережью Балтики у нас нет, и, если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, надо делать упор на Латвию, чтобы эта республика удовольствие получала от кооперации с Беларусью», — поставил задачу президент, добавив при этом, что латыши уже имели возможность убедиться «в порядочности и обязательности» белорусов.

"И если они пойдут навстречу по вопросам, которые мы им предложим, они получат немалый эффект", — убежден белорусский лидер. По его словам, официальная Рига уже «почувствовала, что не все решается в Брюсселе. Евросоюз поддержит кредитами какое-то время, а потом надо зарабатывать самим».

Лукашенко искренне надеется на прагматизм балтийских соседей и возможности получать доходы от совместного бизнеса. И, самое главное, уточнил он задачу перед Василием Марковичем — новым белорусским послом в Риге, «через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный выход к морю».