Получивший разнос от Лукашенко белорусский министр ушел на повышение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего министра промышленности страны Виталия Вовка, которого ранее пригрозил отправить в тюрьму, своим помощником. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что отныне Вовк будет занимать должность инспектора по Витебской области.

Сам Лукашенко объяснил причины кадрового решения. «Конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову „отрубить“ бы, „повесить“ кого-то… Разные будут позиции и точки зрения», — указал белорусский президент.

«С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там [в Витебской области] линию президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Да, там есть губернатор, ему поставлены задачи. Можешь — помогай, а, в общем-то, надо взять на контроль исполнение всех тех поручений, которые касаются Витебской области», — сказал Лукашенко Вовку.

Президент республики также акцентировал внимание на том, что должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора — еще выше, поскольку касаются кадровых вопросов. «Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (в 2011-2014 годах Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей — прим. »Ленты.ру» ). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь», — напутствовал белорусский лидер Вовка.

Также Лукашенко допустил, что допущенные Вовком на посту министра «косяки и недостатки» в некоторой степени не зависели от его самого. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — указал глава республики.

14 августа Лукашенко во время посещения Оршанского района Витебской области подверг жесткой критике работу правительства страны. Под горячую руку белорусского лидера, помимо Вовка, также попали губернатор Витебской области Николай Шерстнев (которому был объявлен строгий выговор), председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев и руководитель Совбеза Станислав Зась (им было объявлено о полном служебном несоответствии).