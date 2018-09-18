Ещё
СК Белоруссии и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК Белоруссии и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии и МВД России подписали во вторник в белорусском Новополоцке соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.
"Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации было подписано в Новополоцке во вторник, 18 сентября. От белорусской стороны свою подпись на документе подставил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, российскую сторону представлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев", — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что «основными направлениями сотрудничества, согласно подписанному документу, являются организация и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьба с организованной преступностью на территории Союзного государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также подготовка и повышение квалификации кадров для органов предварительного расследования двух стран».
По данным пресс-службы, соглашение предусматривает такие формы сотрудничества как обмен информацией, опытом работы и оказание содействия при проведении доследственных проверок, проведение ознакомительных визитов, стажировок, совместных мероприятий и научных исследований.
"Это соглашение имеет для нас немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Российскую Федерацию. Подписание этого документа позволит сотрудничать с министерством внутренних дел Российской Федерации в различных сферах, укрепит наши отношения и будет способствовать дальнейшему их развитию", — привели в пресс-службе слова Носкевича.
Последние новости
Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР Катастрофа "хайли лайкли". Москва сломала оружие информационной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20471
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20471
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну43
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20721
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-2080
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение