Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Череда кадровых перестановок затронула не только высшие эшелоны белорусских чиновников. Изменения происходят и в региональных структурах власти. 18 сентября президент Александр Лукашенко , сообщает его пресс-служба, дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». В свою очередь нынешний председатель Пинского райисполкома Валерий Ребковец согласован на должность первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Михаил Киселевич будет руководить Лепельским райисполкомом, а его предшественник Борис Ефремов займет пост заместителя председателя Витебского облисполкома. Ранее Михаил Киселевич работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию этого же райисполкома.

Браславский райисполком возглавит Александр Боданин. Его предыдущая должность — заместитель председателя Миорского райисполкома.