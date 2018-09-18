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Лукашенко произвел очередные кадровые назначения
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Лукашенко произвел очередные кадровые назначения 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Череда кадровых перестановок затронула не только высшие эшелоны белорусских чиновников. Изменения происходят и в региональных структурах власти. 18 сентября президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». В свою очередь нынешний председатель Пинского райисполкома Валерий Ребковец согласован на должность первого заместителя председателя Брестского облисполкома.
Михаил Киселевич будет руководить Лепельским райисполкомом, а его предшественник Борис Ефремов займет пост заместителя председателя Витебского облисполкома. Ранее Михаил Киселевич работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию этого же райисполкома.
Браславский райисполком возглавит Александр Боданин. Его предыдущая должность — заместитель председателя Миорского райисполкома.
Кроме того, Александр Лукашенко дал согласие на назначение парламентария Ивана Маркевича заместителем председателя Минского облисполкома.
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