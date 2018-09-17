Белорусские новости (Белоруссия): На смену власти в Белоруссии Кремль смотрит со своей колокольни

Дело не в том, что, вот, надо бы Белоруссии стать демократичнее, чтобы заработал механизм нормальной смены властных элит. Дело в том, что Лукашенко уже не тот и вообще не вечен. А экономика не ахти, возможны протесты, майдан. Короче, нужен глаз да глаз.

Скандал с монографией под эгидой МГИМО

Говоря без обиняков, Москве важно не упустить Белоруссию, если здесь начнутся серьезные волнения или же — скажем деликатно-обтекаемо — в силу естественных причин возникнет ситуация транзита власти. Собственно, это было главной мыслью посвященного Белоруссии раздела монографии «Мир в ХХІ веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам», подготовленной авторским коллективом Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений МИД России.

Причем авторы рекомендуют Кремлю держать под рукой и крымский сценарий для Белоруссии. А желаемым финалом интеграции двух стран видят вхождение руководимой промосковским кадром Белоруссии в состав России . Об этом труде Naviny.by рассказали вчера. Были сообщения и других СМИ. После чего, судя по всему, разразился скандал. Теперь на странице, с которой можно было скачать монографию, красуется извещение «Доступ запрещен». А МГИМО всячески пытается откреститься от этого замечательного произведения.

Но люди из окружения Лукашенко наверняка успели скачать тот PDF-файл. И что бы сейчас ни говорили представители МГИМО (типа что ЦВПИ с МГИМО слабо связан, там сидят какие-то пенсионеры, вообще книжку с этим фрагментом сверху не отследили, зато вот теперь даже остановили тираж и послали объяснительное письмо в Минск ), в белорусском руководстве разработку воспримут серьезно.

Тем более что перед глазами — кейс Украины . Когда в начале 2014-го Кремлю показалось, что та уходит из российской сферы влияния, реакция была молниеносной и жесткой. Хотя до поры до времени такие сценарии в отношении Украины тоже казались многим маргинальным бредом.

Просто ли поставить марионетку?

Но вот что характерно: в прогнозе от ЦВПИ четкого — с прописанным механизмом — сценария, как прибрать к рукам Белоруссию, положа руку на сердце, и нет. Есть набор благих пожеланий. Так не тот ли это случай, когда съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Действительно, ну вот как чисто технически, инструментально Москва может посадить своего человека в кресло руководителя Белоруссии?

Вариант первый: через выборы. Но, кажется, это глухой номер. Выборов как таковых в стране давно нет. Серьезного, а не бутафорского пророссийского кандидата просто не зарегистрируют. Скажут, что подписи у него фальшивые, неправильно указал доходы в декларации — в общем, применят испытанные средства из богатого антиоппозиционного арсенала. Срежут, как давно приноровились срезать «прозападную пятую колонну».

И потом, как ни парадоксально, в Белоруссии — при всей русифицированности общества — нет ни одной по-настоящему пророссийской партии, вообще нет сильных структур «русского мира». Причем прибытие в Минск демонизированного прессой нового посла России Михаила Бабича вряд ли что-то принципиально изменит в этих раскладах.

Дело не только в том, что Лукашенко это поле старательно зачищал, велел спецслужбам строго контролировать любителей кричать о зажиме русскоязычных и пр. Дело еще и в том, что русофилия у белорусов своеобразная.

Да, многие поддержали аннексию Крыма, многие потребляют российскую развлекаловку и считают себя близкими к русским по культурному коду. Но при этом сливаться с задиристой восточной соседкой в одну державу чуждые имперских амбиций белорусы не хотят. Хотят жить в отдельной квартире, а не общаге, и не горят желанием грозить кулаком Америке, посылать сыновей в Сирию или еще куда к черту на рога.

Вариант второй: путч. Тоже, пожалуй, глухой номер. Белорусская номенклатура, включая силовиков, под жестким контролем. Здесь не видно кланов, готовых к своей игре.

Вариант третий: улица, волна социально-политических протестов. Эта схема с тревогой обсуждалась политизированной белорусской публикой сразу после Крыма. Мол, Россия инспирирует у нас майдан по своему сценарию, через своих провокаторов, а потом введет танки, якобы спасая союзника от здешних фашиствующих бандеровцев.

В 2017-м были опасения, что «засланные казачки» попробуют направить в такое русло «дармоедские» протесты. Но фобии не подтвердились, пророссийских поджигателей практически не было видно и слышно.

К тому же у режима — мощный силовой кулак, готовность действовать жестко. Что и было показано быстрым, эффективным удушением тех же «дармоедских» протестов.

Вариант четвертый: некая форма сценария а-ля Крым (что, собственно, и рекомендуют авторы скандальной монографии под эгидой МГИМО). Но в Белоруссии нет регионов, анклавов с компактным проживанием этнических русских и ярко выраженными интенциями войти в Россию.

К тому же Лукашенко или те, кто возьмет ситуацию под контроль после него, вряд ли будут растерянно взирать на то, как «туристы Путина» захватывают горисполкомы и отделы милиции где-нибудь на Витебщине или Могилевщине. Лукашенко не раз публично давал понять, что хорошо усвоил украинские уроки и готов действовать предельно жестко, пресекая опасность в зародыше.

В радикальных сценариях нет острой нужды

Получается, у Кремля, при всей разности весовых категорий с Минском, нет простых способов замещения власти в Белоруссии по своему усмотрению?

Если речь идет о персоналистской диктатуре, то, по мнению политологов, самый реальный способ смены власти — дворцовый переворот, отметил в комментарии для Naviny.by политический обозреватель Павлюк Быковский.

Он, однако, полагает, что Кремль в отношении Лукашенко предпочтет практиковать разные формы давления. А вот если в ситуации «после Лукашенко» начнутся терки между группами белорусской номенклатуры в вопросе о новом лидере, то можно ожидать «десанта из Москвы», как это было в 1996 году в разгар конфликта между Лукашенко и Верховным Советом. И московские товарищи постараются, как и тогда, убедить выбрать правильное с их точки зрения решение, сказал Быковский.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов также придерживается мнения, что «Москва вряд ли будет ускорять некие сценарии отстранения Лукашенко от власти».

Скорее будут использованы традиционные методы воздействия — социально-экономический прессинг, вовлечение в дополнительные интеграционные структуры, заявил политолог в комментарии для Naviny.by.

Где уязвимые места белорусского режима?

При этом Москва, подчеркнул Усов, будет ожидать окна возможностей — зыбкого момента, связанного с тем, например, что начнутся крупные волнения, наступит внутренняя дестабилизация. Или же ситуации, когда первый президент так или иначе окажется неспособным исполнять обязанности и наступит некий переходный период.

Россия — фактически единственный крупный игрок на белорусском поле, Евросоюз и США присутствуют здесь намного слабее, подчеркивает Усов. Запад не имеет в Белоруссии структур мягкой силы даже того уровня, что есть у России (Россотрудничество, фонд «Русский мир», Румол, фонд Горчакова).

При этом «власти не предпринимают никаких системных шагов по защите суверенитета». Номенклатура в массе своей не осознает его ценности и так же, как сегодня обслуживает Лукашенко, завтра готова обслуживать Путина, считает Усов.

По его мнению, властям следовало бы резко ограничить воздействие российских СМИ на белорусов. Второй момент: белорусские госСМИ сегодня в основном нацелены на пропаганду нынешнего строя и дискредитацию оппозиции. Их стоило бы переориентировать на противодействие экспансии «русского мира», наполнить «содержательной национальной начинкой», считает Усов.

Третья важная задача, отметил политолог, заключается в перестройке образования, у которого пока остается «советская начинка». «К тому же власти стараются держать в узде партии, независимые СМИ, демократическое сообщество. То есть власть разрушает те инструменты, механизмы, которые могли бы быть использованы для защиты суверенитета» в кризисной ситуации, отмечает политолог.

«Нет видения необходимости, чтобы все сегменты системы работали на укрепление суверенитета, формирование белорусского национально ориентированного общества», и потому нет гарантий, что в критический момент удастся отстоять независимость, резюмировал Усов.

Кремль может играть вдолгую

Предложения, как укрепить гарантии независимости, звучат от экспертного сообщества рефреном. Но власть к ним практически глуха. Скажем, вряд ли стоит рассчитывать на серьезную перестройку госСМИ. Это слишком заскорузлая система. К тому же политическое руководство Белоруссии само опасается злить русского медведя. Больше толку было бы от развития сектора негосударственных СМИ, но на это власти тоже не хотят идти, видя в свободных медиа, особенно онлайновых, угрозу своим устоям.

Также они видят угрозу устоям в раскрепощении образования, усилении в нем национального начала, а тем более — в развитии партийной системы, гражданского общества. В итоге у Белоруссии нет прочного фундамента независимости. Система же единоличной власти с мощным силовым кулаком прочна лишь до поры до времени. И Кремль может играть вдолгую, дожидаясь своего часа.