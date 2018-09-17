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Казахстан опровергает появление на Каспии военных баз США
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Казахстан опровергает появление на Каспии военных баз США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко
АСТАНА, 17 сен — РИА Новости. В правительстве Казахстана опровергли слухи о размещении на Каспии вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
Глава министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что Казахстан не может допустить присутствие в регионе иностранных военных баз.
Абаев назвал новости о появлении американских военных в регионе фейком, сообщает Sputnik Казахстан.
В апреле 2018-го депутаты сената парламента Казахстана одобрили законопроект об обеспечении коммерческого транзита спецгруза США в Афганистан. Тем самым казахстанские порты Актау и Курык на Каспии были включены в маршруты для доставки невоенных грузов из США в Афганистан.
Это стало поводом для появления слухов о том, что военно-морские силы США получили возможность использовать казахстанские порты на Каспийском море.
Однако министр информации Казахстана напомнил, что в Актауская конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил неприкаспийских стран, а также плавание их судов.
Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана на встрече глав прикаспийских стран — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана — 12 августа 2018 года. Работа над нею велась более 20 лет.
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