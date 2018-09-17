Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий

Осенние дары природы и уникальные памятники истории по-прежнему манят в эти дни в белорусскую столицу гостей из Союзного государства. По данным аналитического агентства Турстат, именно Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий осенью. По мнению туроператоров, туристы любят совмещать посещение белорусской столицы с Брестом, Гродно и Витебском. Кстати, в первую десятку самых популярных для турпоездок городов осенью кроме Минска вошли Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад.