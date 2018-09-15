Додон поблагодарил Россию за поддержку инициатив Молдавии

Президент Молдавии в субботу встретился с делегацией из Российской Федерации во главе с членом Совета Федерации Еленой Мизулиной . Во встрече также принял участие президент Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев , генеральный директор Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.

"Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне", — написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних молдавско-российских отношениях и обсудили вопросы внутренней и внешней политики Молдавии.

Всемирный конгресс семей проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии Din suflet. В нем принимают участие более 2 тысяч человек из 50 стран.