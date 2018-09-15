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Додон поблагодарил Россию за поддержку инициатив Молдавии
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Додон поблагодарил Россию за поддержку инициатив Молдавии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился с делегацией РФ, приехавшей на Всемирный конгресс семей, и поблагодарил Россию за поддержку местных инициатив на высоком уровне.
Президент Молдавии в субботу встретился с делегацией из Российской Федерации во главе с членом Совета Федерации Еленой Мизулиной. Во встрече также принял участие президент Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, генеральный директор Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.
"Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне", — написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.
Стороны обменялись мнениями о двусторонних молдавско-российских отношениях и обсудили вопросы внутренней и внешней политики Молдавии.
Всемирный конгресс семей проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии Din suflet. В нем принимают участие более 2 тысяч человек из 50 стран.
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