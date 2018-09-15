Беларусь и Швеция в ноябре намерены провести в Стокгольме инвестфорум

Минск , 15 сентября / Синьхуа / — Беларусь Швеция намерены провести в Стокгольме в ноябре инвестиционный форум, сообщается на сайте Министерства экономики Беларуси.

Тема подготовки к этому мероприятию рассматривалась во время визита в Беларусь делегации из Швеции. В пятницу прошла встреча заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича с делегацией во главе с президентом Стокгольмской торговой палаты Урбаном Эденстрёмом. Белорусская сторона подробно проинформировала шведскую делегацию об инвестиционном климате Беларуси, в том числе о действующих преференциальных режимах в Парке высоких технологий, Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и свободных экономических зонах.

Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего взаимодействия. —0—