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Беларусь и Швеция в ноябре намерены провести в Стокгольме инвестфорум
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Беларусь и Швеция в ноябре намерены провести в Стокгольме инвестфорум 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Минск, 15 сентября /Синьхуа/ — Беларусь и Швеция намерены провести в Стокгольме в ноябре инвестиционный форум, сообщается на сайте Министерства экономики Беларуси.
Тема подготовки к этому мероприятию рассматривалась во время визита в Беларусь делегации из Швеции. В пятницу прошла встреча заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича с делегацией во главе с президентом Стокгольмской торговой палаты Урбаном Эденстрёмом. Белорусская сторона подробно проинформировала шведскую делегацию об инвестиционном климате Беларуси, в том числе о действующих преференциальных режимах в Парке высоких технологий, Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и свободных экономических зонах.
Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего взаимодействия. —0—
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