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Видео: В Санкт-Петербурге завершились Дни Минска
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Видео: В Санкт-Петербурге завершились Дни Минска 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По итогам переговоров подписаны:
• План мероприятий «Дорожная карта» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском на 2018-2020 годы;
• Межрегиональная программа сотрудничества между Центральным районом Санкт-Петербурга и Центральным районом города Минска Республики Беларусь по торгово-экономическим, научно-техническим, образовательным и культурным вопросам на 2019-2020 годы;
• Соглашение о сотрудничестве между Курортным районом Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Фрунзенским районом города Минска (Республика Беларусь).
"Важно, что наше мероприятие проходит на фоне того, факта, что товарооборот между республикой Беларусь и Петербургом в прошлом году увеличился на 6 процентов. И очень важно, что есть примеры хорошей, постоянной работы белорусских предприятий здесь", — подчеркнул гендиректор Минского отделения ТПП Беларуси.
В форуме участвовали представители нескольких десятков белорусских компаний. Участники провели важные встречи и подписали новые контракты с петербургскими предпринимателями, в том числе дорожную карту о сотрудничестве. На сегодняшний день между двумя государствами дружеские и коммерческие связи налажены практически во всех сферах.
Завершились насыщенные дни концертом Заслуженного коллектива Республики Беларусь, Президентского оркестра республики Беларусь в Государственной капелле Петербурга. Артисты показали, как звучат белорусские национальные народные инструменты и представили петербургским зрителям музыкальные номера по мотивам классических произведений Огинского, Чайковского и Вивальди, передает телеканал БелРос.
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