Две семьи и поддельный паспорт: из Костромы депортировали гражданина Узбекистана

В 2012 году мужчину депортировали, но он вернулся после того, как сожительница сообщила ему, что родила от него ребенка. Мужчина оставил семью, которая у него была в Узбекистане, и вновь приехал в наш регион, где жил в одном из садовых товариществ.

Паспорт гражданина Узбекистана он просрочил, а потом решил подделать документы, чтобы устроиться работать водителем. Причем паспорт и водительское удостоверение он оформил на человека, находящегося в федеральном розыске.