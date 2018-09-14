Две семьи и поддельный паспорт: из Костромы депортировали гражданина Узбекистана 

Из Костромской области депортировали гражданина Республики Узбекистан, который нарушил закон и вернулся в Россию ради ребенка сожительницы, сообщает Костромской районный суд.
В 2012 году мужчину депортировали, но он вернулся после того, как сожительница сообщила ему, что родила от него ребенка. Мужчина оставил семью, которая у него была в Узбекистане, и вновь приехал в наш регион, где жил в одном из садовых товариществ.
Паспорт гражданина Узбекистана он просрочил, а потом решил подделать документы, чтобы устроиться работать водителем. Причем паспорт и водительское удостоверение он оформил на человека, находящегося в федеральном розыске.
На суде гость страны признал свою вину. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей и отправили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России до выдворения за пределы России.