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Две семьи и поддельный паспорт: из Костромы депортировали гражданина Узбекистана
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Две семьи и поддельный паспорт: из Костромы депортировали гражданина Узбекистана 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Из Костромской области депортировали гражданина Республики Узбекистан, который нарушил закон и вернулся в Россию ради ребенка сожительницы, сообщает Костромской районный суд.
В 2012 году мужчину депортировали, но он вернулся после того, как сожительница сообщила ему, что родила от него ребенка. Мужчина оставил семью, которая у него была в Узбекистане, и вновь приехал в наш регион, где жил в одном из садовых товариществ.
Паспорт гражданина Узбекистана он просрочил, а потом решил подделать документы, чтобы устроиться работать водителем. Причем паспорт и водительское удостоверение он оформил на человека, находящегося в федеральном розыске.
На суде гость страны признал свою вину. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей и отправили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России до выдворения за пределы России.
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