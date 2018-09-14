Ещё
Культурный обмен, товарооборот и дружба: что связывает Крым и Беларусь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Культурный обмен, товарооборот и дружба: что связывает Крым и Беларусь 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Между российским Крымом и Белоруссией налажено сотрудничество в культурной, спортивной и экономической сферах — представители из полуострова и союзного государства тесно сотрудничают и регулярно путешествуют друг к другу. Об этом в ходе видеомоста Симферополь — Минск в МИА «Россия сегодня» рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии белорусов РК «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
"Коллеги из Минска приезжают к нам, а крымские творческие коллективы ездят в Республику Беларусь, наши коллеги посещают различные научные симпозиумы, то есть культурный обмен у нас налажен. Единственное, что хотелось бы, чтобы это, наконец, стало проще. На уровне личном и общественном мы хорошо и тесно общаемся, и хочется, чтоб это было еще активнее и на государственном уровне", — сказал Чегринец.
По его словам, за последние годы существенно вырос и товарооборот между Крымом и Белоруссией.
"Последние три года у нас значительно увеличился товарооборот с Республикой Беларусь. То есть мы прекрасно торгуем, вместе занимаемся бизнесом и поддерживаем культурные связи, и надеемся, что все это будет закреплено на уровне государства", — заявил Чегринец.
В свою очередь писатель, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве РФ в Республике Беларусь Андрей Геращенко подчеркнул, что в союзном государстве относятся к крымчанам как к братскому народу. И все ограничения, которые сейчас есть, носят исключительно политический характер и связаны с белорусско-украинскими двусторонними соглашениями.
"Никакого непризнания как такого нет, есть только двусторонние договоренности между Украиной и Республикой Беларусь о пересечении границы и других моментах. Поэтому если мы говорим о том, что въезжает к нам человек через Украину, а выезжает через территорию Крыма, то тогда, соответственно, это будет нарушением и у него будут проблемы. И наоборот. А выезд и въезд через РФ на территорию Крыма в Белоруссии никак не воспрещается. Другое дело, что потом могут запретить въезд на Украину, поэтому это уже личностное решение, так что есть такие нюансы", — заявил Геращенко.
РИА Новости Крым: последние новости
Из Крыма с любовью: о чем и о ком расскажет книга "Белорусы. Всемирная серия" В Раде предлагают лишить депутатов гражданства за идею подать воду в Крым Госдума решила ликвидировать комиссию по доходам, возглавляемую Поклонской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России232
«Отравители» Скрипалей пропали451
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Крымскому мосту предрекли разрушение520
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста473
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:19
Порошенко готовит официальный визит в Крым
Украина В мире
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение