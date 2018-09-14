Культурный обмен, товарооборот и дружба: что связывает Крым и Беларусь

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 сен — РИА Новости Крым . Между российским Крымом и Белоруссией налажено сотрудничество в культурной, спортивной и экономической сферах — представители из полуострова и союзного государства тесно сотрудничают и регулярно путешествуют друг к другу. Об этом в ходе видеомоста Симферополь — Минск в МИА «Россия сегодня» рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии белорусов РК «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

"Коллеги из Минска приезжают к нам, а крымские творческие коллективы ездят в Республику Беларусь, наши коллеги посещают различные научные симпозиумы, то есть культурный обмен у нас налажен. Единственное, что хотелось бы, чтобы это, наконец, стало проще. На уровне личном и общественном мы хорошо и тесно общаемся, и хочется, чтоб это было еще активнее и на государственном уровне", — сказал Чегринец.

По его словам, за последние годы существенно вырос и товарооборот между Крымом и Белоруссией.

"Последние три года у нас значительно увеличился товарооборот с Республикой Беларусь. То есть мы прекрасно торгуем, вместе занимаемся бизнесом и поддерживаем культурные связи, и надеемся, что все это будет закреплено на уровне государства", — заявил Чегринец.

В свою очередь писатель, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве РФ в Республике Беларусь Андрей Геращенко подчеркнул, что в союзном государстве относятся к крымчанам как к братскому народу. И все ограничения, которые сейчас есть, носят исключительно политический характер и связаны с белорусско-украинскими двусторонними соглашениями.

"Никакого непризнания как такого нет, есть только двусторонние договоренности между Украиной и Республикой Беларусь о пересечении границы и других моментах. Поэтому если мы говорим о том, что въезжает к нам человек через Украину, а выезжает через территорию Крыма, то тогда, соответственно, это будет нарушением и у него будут проблемы. И наоборот. А выезд и въезд через РФ на территорию Крыма в Белоруссии никак не воспрещается. Другое дело, что потом могут запретить въезд на Украину, поэтому это уже личностное решение, так что есть такие нюансы", — заявил Геращенко.