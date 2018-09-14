Российскому космонавту Викторенко в Минске передали орден погибшего в 1943 году дяди

МИНСК , 14 сентября. / ТАСС /. Орден Александра Невского , которого был удостоен погибший за освобождение Белоруссии старший лейтенант Иван Викторенко, передали в Минске племяннику воина, российскому летчику-космонавту Александру Викторенко. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

"Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков передал Герою Советского Союза, летчику-космонавту Александру Викторенко орден Александра Невского, которым в 1943 году был награжден его дядя, старший лейтенант Иван Викторенко", — отметили в ведомстве. Здесь сообщили, что награда была недавно обнаружена поисковиками в лесу у деревни Давыдовичи в ходе сбора информации о неучтенных воинских захоронениях в местах боев 1943 года в Калинковичском районе Гомельской области.

После обнаружения останков погибших и ордена, пролежавшего в земле 75 лет, было установлено, что командир роты 69-го стрелкового полка старший лейтенант Иван Викторенко был представлен к ордену Красной звезды, но командующий 65-й армией лично на наградном листе наложил резолюцию о награждении орденом Александра Невского. Из наградного листа следует, что в районе деревни Житцы Лоевского района Гомельской области минометная рота под командованием старшего лейтенанта Викторенко успешно форсировала реку Днепр. «Старший лейтенант Иван Викторенко погиб через месяц после награждения в ходе ожесточенных боев при освобождении белорусской земли», — отметили в минобороны Белоруссии.

Орден Александра Невского — боевая награда, которая вручалась командирам дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

В эти дни летчик-космонавт Александр Викторенко находится в Минске среди участников XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Викторенко совершил четыре космических полета, проработав на орбите в общей сложности 489 суток, а за шесть выходов в открытый космос пробыл за бортом станции 19 часов 39 минут.