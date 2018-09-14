Додон осудил проведение в Молдавии мероприятий для секс-меньшинств

"В стране существует пропаганда феноменов, которые оскорбляют общественные ценности. Я уверен, что подобной пропаганды не должно быть в Молдавии. Проведение фестивалей сексуальных меньшинств, а также других мероприятий, которые распространяют аморальные принципы, должны строго осуждаться, возможно, даже находиться за пределами закона", — заявил Додон на открытии Всемирного конгресса семьи.

По словам президента, институт семьи в Молдавии сталкивается с серьезными проблемами, большинство из которых относятся к экономическому кризису и низкому уровню жизни. Многие жители страны не могут найти работу и вынуждены уезжать, из-за финансовой нестабильности молодежь не торопится заводить детей.

"Население Молдавии может сократиться на миллион жителей к 2050 году. Это проблема номер один для нас, поэтому необходимо изменить отношение общества к семье и к проблемам, с которыми они сталкиваются. Мы считаем, что каждый ребенок должен расти исключительно в семье, а семья — это союз мужчины и женщины, мамы и папы", — добавил Додон.

Глава Молдавии заявил, что следующий год в стране будет объявлен годом семьи. Специальная комиссия подготовит программу по продвижению традиционных ценностей.

Всемирный конгресс семьи проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии «Din suflet». В нем принимают участие более 2000 человек из 50 стран.