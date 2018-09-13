Назначены новые министры ЕЭК, представляющие Белоруссию

Ранее Евразийский межправительственный совет одобрил новые кандидатуры представителей Белоруссии в коллегии ЕЭК — Назаренко как министра по техническому регулированию ЕЭК, Субботина — как министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Они заменили Сергея Сидорского (министра ЕЭК по промышленности и АПК) и Валерия Корешкова (министра ЕЭК по техническому регулированию), которые также представляли Белоруссию и занимали эти посты в ЕЭК с февраля 2012 года. Ранее Назаренко и Субботин занимали должности председателя государственного комитета по стандартизации Белоруссии и помощника президента Белоруссии — инспектора по Витебской области соответственно.

"Решением глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) назначены новые члены коллегии Евразийской экономической комиссии: Виктор Владимирович Назаренко — министром по техническому регулированию ЕЭК, Александр Михайлович Субботин — министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Назаренко приступил к своим обязанностям с 12 сентября, Субботин — с 13 сентября.

Коллегия комиссии состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии ЕЭК.

Ранее президент Белоруссии неоднократно критиковал работу белорусских представителей в ЕЭК, призывая их активнее отстаивать интересы республики, в частности, в сфере свободной торговли товарами.