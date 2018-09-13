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Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове соберет более 15 тыс. человек
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Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове соберет более 15 тыс. человек 

ТАСС 44 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Тринадцатый международный фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» с участием представителей из разных регионов России и Белоруссии открылся в четверг в Ростове-на-Дону, его участниками станут более 15 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на открытии фестиваля.
"Более 15 тыс. человек в целом на всех площадках примут участие. Главный итог — единение наших двух государств, объединение молодежи. Наша основная задача — воспитать молодых людей и в России, и в Белоруссии, чтобы они  продолжали выстраивать отношения на основе дружбы, взаимного сотрудничества и уважения друг к другу", — сказал он.
Как рассказала журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, фестиваль проходит в этом году в тринадцатый раз. В его рамках состоятся мероприятия культурной и деловой программы для молодежи.
"Сегодня состоялся круглый стол Российского союза молодежи и Белорусского республиканского союза молодежи, где были подписаны несколько соглашений о взаимодействии этих организаций: о межрегиональном сотрудничестве,
проведении проекта молодежного бизнес-инкубатора", — сказала Афанасьева, уточнив, что «фестиваль приобретает все больший вес среди молодежи».
"Молодежь — за Союзное государство" — это творческий и образовательный форум. Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии.
Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года он проводится в Ростовской области. В этом году фестиваль проходит в Ростове-на-Дону с 12 по 17 сентября, официальное открытие — 13 сентября.
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