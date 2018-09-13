Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове соберет более 15 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. / ТАСС /. Тринадцатый международный фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» с участием представителей из разных регионов России Белоруссии открылся в четверг в Ростове-на-Дону, его участниками станут более 15 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на открытии фестиваля.

"Более 15 тыс. человек в целом на всех площадках примут участие. Главный итог — единение наших двух государств, объединение молодежи. Наша основная задача — воспитать молодых людей и в России, и в Белоруссии, чтобы они продолжали выстраивать отношения на основе дружбы, взаимного сотрудничества и уважения друг к другу", — сказал он.

Как рассказала журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева , фестиваль проходит в этом году в тринадцатый раз. В его рамках состоятся мероприятия культурной и деловой программы для молодежи.

"Сегодня состоялся круглый стол Российского союза молодежи и Белорусского республиканского союза молодежи, где были подписаны несколько соглашений о взаимодействии этих организаций: о межрегиональном сотрудничестве,

проведении проекта молодежного бизнес-инкубатора", — сказала Афанасьева, уточнив, что «фестиваль приобретает все больший вес среди молодежи».

"Молодежь — за Союзное государство" — это творческий и образовательный форум. Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии.

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года он проводится в Ростовской области. В этом году фестиваль проходит в Ростове-на-Дону с 12 по 17 сентября, официальное открытие — 13 сентября.