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Власти Белоруссии нацелены на инфляцию в среднесрочном периоде на уровне 4%
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Власти Белоруссии нацелены на инфляцию в среднесрочном периоде на уровне 4% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». Правительство Белоруссии и Национальный банк утвердили антиинфляционную программу, цель которой — поддержание инфляции в стране на уровне 4% в среднесрочной перспективе, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Ранее в Нацбанке сообщали о разработке антиинфляционной программы, которая позволит в 2019–2020 годах добиться инфляции в стране не выше 5% в год. Целью в 2018 году белорусские власти определили ограничение инфляции показателем не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).
При этом Нацбанк Белоруссии прогнозировал, что по итогам текущего года уровень инфляции в республике составит около 5,5%. По данным Белстата, в августе инфляция по сравнению с августом 2017 года составила 5%.
"Документом определен количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе предусмотрены меры, направленные на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов, совершенствование налоговой политики, развитие конкуренции и снижение монополизации экономики, снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.
По информации пресс-службы, «реализация отдельных мероприятий программы снизит влияние высокой волатильности цен на отдельные виды товаров, в том числе сезонных, будет способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта».
"Внедряются механизмы поэтапного перехода к регулированию цен на товары хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, посредством порядка их установления и применения, а также установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в том числе с учетом роста уровня доходов населения", — говорится в сообщении.
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