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Россия предупредила Казахстан о возможном запрете на ввоз мяса
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Россия предупредила Казахстан о возможном запрете на ввоз мяса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство может ввести с 1 октября ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана в Россию.
«Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о потенциально возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию с 1 октября. Данная мера связана с тем, что казахстанское компетентное ведомство не обеспечивает полную прослеживаемость процессов производства и поставок животноводческой продукции в Россию», — сказала Мелано, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что продукция из Казахстана поступает в Россиию с документами, по которым невозможно точно определить место происхождения сырья и место производства готовой продукции. «Россельхознадзор провел анализ существующих рисков и отмечает следующее: учитывая отсутствие достоверных и полных данных о том, что животноводческая продукция производилась именно на территории Республики Казахстан, в случае поставок такой продукции в Россию вероятны случаи как реэкспорта „санкционных“ для России товаров, так и ложного транзита по территории России», — пояснила Мелано.
По ее словам, в Россию ввозят животноводческую продукцию из Казахстана «в том числе неустановленного происхождения». Представитель Россельхознадзора отметила, что продукция может представлять риски для здоровья российских потребителей и «эпизоотического благополучия страны». Мелано также сообщила, что компетентные ведомства России и Казахстана согласовали план-график по интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Казахстана и российской системы ФГИС «Ветис».
«Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Казахстана с требованием ускорить работу по интеграции информационных систем Казахстана и России. В случае, если казахстанская сторона не предпримет соответствующие меры, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения в отношении поставок животноводческой продукции с казахстанских предприятий», — заключила она.
Летом Казахстан запретил ввоз курицы с пяти российских предприятий.
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