Театральные школы Минска, Киева и Москвы встретились в Беларуси

Беларуси состоялась первая встреча театральных школ Киева, Минска Москвы , передает телеканал «МИР 24».

Проект реализован по инициативе белорусской стороны. Студенты трех стран совершенствовали навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском мастерстве. Наставником молодых артистов стал ректор ГИТИСа, ведущий телеканала «МИР» Григорий Заславский . В форуме также приняли участие белорусские и украинские преподаватели актерских курсов.

Стажировка длилась три дня. В завершение слушатели представили на суд коллег и преподавателей студенческие спектакли.

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